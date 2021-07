Adriano Imperador - Reprodução

Publicado 28/07/2021 21:27 | Atualizado 28/07/2021 22:07

Adriano Imperador tem acompanhado os Jogos Olímpicos em Tóquio e resolveu se manifestar sobre a decisão da ginasta americana Simone Biles que desistiu de disputar a final individual da Ginástica Artística. A atleta alegou que precisa cuidar da sua saúde mental. "Assim que eu piso no tablado, sou só eu e a minha cabeça, lidando com demônios. Tenho que fazer o que é certo para mim e me concentrar na minha saúde mental e não prejudicar minha saúde e meu bem-estar. Há vida além da ginástica", disse Simone antes do anúncio oficial do seu afastamento.

"Simone Biles… Sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins", escreveu Adriano. Em 2009, ele jogava pela Inter de Milão e deixou o clube sem avisar a ninguém, simplesmente o abandonou e voltou para o Brasil. A Inter, porém não resolveu puni-lo. Ao contrário, anunciou uma rescisão amigável.

