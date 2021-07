Clara Maya - Reprodução

Clara MayaReprodução

Publicado 28/07/2021 19:13 | Atualizado 28/07/2021 21:44

Esta coluna noticiou em primeira mão no mês de janeiro que a DJ Clara Maya tinha registrado um boletim de ocorrência por lesão corpora l e importunação sexual contra o filho do ex-jogador Djalminha, o Djalma Júnior. De acordo com a sobrinha do diretor Wolf Maya e filha da atriz Thaís de Campos já se passaram sete meses e até o momento o seu agressor não foi punido. Revoltada, ela usou as redes sociais para fazer um desabafo e acusar a família do ex-jogador do Flamengo e do Palmeiras de proteger o rapaz.

"Há sete meses luto pela minha saúde mental e moral depois de ser covardemente agredida por esse covarde da foto. Djalma Junior. Que conheço a dez anos por ser irmão de uma escrota que um dia já chamei de melhor amiga - Giulia Villa Verde. Amiga essa que depois do ocorrido não teve a sensibilidade de me mandar uma mensagem. A história é indigesta. Esse menino me agrediu brutalmente depois que me neguei ficar com ele, numa festa de aniversário de seu pai, Djalma Dias, , que é muito conhecido e por isso ele acha que vai ficar impune", começou Clara.

A DJ denuncia que Djalma Júnior está foragido da polícia, já que é condenado por um processo anterior de agressão à uma ex-companheira e não poderia se ausentar do Rio de Janeiro. "Ele está foragido da polícia , se escondendo em Caraíva e tentando obstruir a Justiça. O seu pai, outro covarde, prestou depoimento na delegacia afirmando que o filho não me agrediu, e que eu que o agredi! Está achando pouco ? Esse nojento é um agressor compulsivo de mulheres, tendo outras vítimas no seu histórico , condenado pela justiça e estava proibido de sair do estado do Rio de Janeiro, e deveria prestar satisfação na delegacia a cada 15 dias conforme foi mandado pelo juiz do caso de agressão de sua ex. E mesmo assim com tudo isso, ele e sua família seguem fugindo e o acobertando de tudo ! Eu não aguento mais ver tudo isso e ficar calada", relata Clara que promete não se calar enquanto a Justiça seja feita.







