Viih Tube - Reprodução

Publicado 07/08/2021 17:25 | Atualizado 07/08/2021 17:26

Na madrugada deste sábado (7), Viih Tube abriu a caixa de perguntas e respostas do Instagram para interagir com seus seguidores. A influenciadora contou como está sendo a experiência de morar com o namorado, Bruno Magri, e revelou qual foi a maior dificuldade que já enfrentou na vida. “Difícil pontuar, todos nós já passamos por coisas difíceis. Mas acho que uma que me vem em mente, foi quando perdi o controle dos meus pensamentos ruins depois de um cancelamento, quando nada mais fazia sentido pra mim e era um 'tanto faz' para tudo”, começou ela.



“Nada me importava mais, tinha perdido a vontade de viver e me perdi completamente de mim ao ponto de tentar suicídio. O mês de setembro está chegando e não deixe para falar sobre saúde mental apenas no setembro amarelo, sempre tem alguém precisando ouvir que não está sozinho, que vai ficar tudo bem. E fique alerta a sinais de pessoas próximas a você”, concluiu.



Viih também falou sobre os seus planos na carreira de atriz ao ser questionada por um seguidor. “É o que eu mais amo fazer e finalmente estou pronta pra me dedicar inteira para o que mais me faz bem. Amo ser Youtuber, influenciadora, mas atuar sempre será o meu ponto fraco e o que mais mexe com o meu ser. Louca para pegar um roteiro nas mãos, me desligar e só me dedicar e dar vida a uma personagem com todo amor e arte”, escreveu.