Cacau Jr e a filha Wenny Isa - Reprodução

Cacau Jr e a filha Wenny IsaReprodução

Publicado 07/08/2021 15:32 | Atualizado 07/08/2021 15:37

Na véspera dos Pais, o cantor Cacau Jr. revela os planos para comemorar a data na companhia de sua filha, a Wenny Isa, 12 anos. Irmã caçula da cantora Lexa, a modelo teen passará o domingo inteiro com o Cacau num passeio animado pelo Rio de Janeiro, com direito até a passeio de jet ski e muita música, paixão, que de acordo com o cantor, a pequena começou também a desenvolver.



“Minha filha é modelo profissional, que ama nadar, dançar e agora está envolvida na música também. Faz aulas de violão e bateria e eu super apoio. Estou muito feliz, por essa vontade, que até então ela não havia despertado. Mas, agora aos 12 anos começou a se interessar, e é a mesma idade que eu comecei a me envolver com a música também. É um grande presente para o Dia dos Pais, com certeza!”, vibrou Cacau.

Publicidade

Ex- vocalista do grupo Soweto, o cantor, que se prepara para lançar na próxima semana a canção 'Não dá Mais', acrescentou ainda que a paixão pela música não interfere na carreira de modelo da filha, a qual Cacau também não esconde o orgulho. “Ela sempre trabalhou só como modelo, e incentivo muito com a música porque sei que é o que ela gosta.

Compositor de sucessos como 'Eu Sou Favela' com participação de MC Guimê, 'Fumaça no Ar' com Juliano Moreira da banda Melim, e 'Para de Marra', da cantora Lexa, sua filha de criação, entre outras, Cacau Jr. se prepara para dar um passo importante em sua trajetória musical, com o projeto audiovisual 'Pagode do Cacau' previsto para ser lançado no próximo mês.