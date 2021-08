Marcos Mion - Reprodução

Publicado 07/08/2021 16:00

Marcos Mion usou as redes sociais neste sábado (7) para contar que tinha recebido uma ligação de Luciano Huck, quem vai substituir no 'Caldeirão'. O mais novo apresentador da Globo revelou que ficou muito agradecido com o telefonema do marido de Angélica. “O Luciano me ligou ontem em uma atitude tão incrível, como ele é, como eu poderia imaginar que ele faria, me oferecendo todo o apoio. Ele falou: ‘Eu tenho experiência nesse horário, se precisar de qualquer dica’. Ele se colocou à disposição. Sinto tanta gratidão, estou tão emocionado”, confidenciou.



O ex-funcionário da Record, demitido em janeiro depois de 11 anos de casa, ainda lembrou de ter assumido o lugar do próprio Luciano Huck na Band. "O Luciano Huck foi um p**a cara como sempre! Pra quem não sabe a historia: assumi o lugar dele na Band em 2002 e o destino cruza nossos caminhos novamente da mesma forma!! Que honra pra mim!", escreveu.