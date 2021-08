Tarcísio Meira e Glória Menezes - Reprodução Internet

Publicado 08/08/2021 11:29 | Atualizado 08/08/2021 13:03

Internado desde a tarde de sexta-feira (6) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Tarcísio Meira teve uma melhora no seu estado de saúde neste domingo (8), após ser diagnosticado com a Covid-19. A assessoria do ator enviou um comunicado com a boa notícia sobre o ator e Glória Menezes, que também está com coronavírus e internada na mesma unidade hospitalar. "Tarcísio Meira está evoluindo bem aos medicamentos e os médicos estão muito esperançosos. Ele continua intubado para um melhor conforto no tratamento. Já Glória Menezes evoluiu bem, e segundo os médicos já estar perto de receber alta".

Casada com o ator Tarcísio Flho, Mocita Fagundes confirmou no Instagram a internação de Glória Menezes e Tarcísio Meira. "Infelizmente não é fakenews. É verdade. Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho. Por enquanto, peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas".

A coluna soube que o marido de Glória Menezes estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva do Albert Einstein e por conta do estado de saúde grave, o ator, de 85 anos poderia até fazer uma hemodiálise. Enquanto, Glória, de 86 anos, apresentava sintomas leves. Procurada, a assessoria do do casal confirmou para a coluna a internação dos dois atores.