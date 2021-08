Zilu Godoi - Reprodução

Publicado 08/08/2021 12:18 | Atualizado 08/08/2021 12:22

Neste domingo (8), Zilu Camargo publicou uma sequência de cliques ao lado do pai, Geraldo Godoi, que faleceu no dia anterior, para celebrar o Dia dos Pais. A empresária fez questão de prestar uma homenagem ao patriarca da família e falou sobre a tristeza que tem sentido pela perda: "É difícil expressar em palavras o vazio e a dor que estou sentindo! Desde ontem busquei força e equilíbrio para tentar escrever algo, mas a sensação de tristeza tomava meu peito e me impedia de escrever qualquer coisa!"



Ela escreve que mesmo tomada por um sentimento de perda, ela não poderia deixar a data passar em branco: "Não queria deixar uma mensagem solene, não queria demonstrar tristeza, pois meu pai sempre teve um sorriso no rosto e uma alegria em seu olhar que nos contagiava, nos acolhia com muito amor! E assim, quero o guardar em minhas lembranças! Foi um marido exemplar e um pai impecável, um verdadeiro herói e heróis nunca morrem. Tanto que partiu às vésperas do Dia dos Pais e sabia que estaria eternizado em seu legado exemplar aqui deixado!".

Zilu contou na sexta-feira (6) que o pai tinha sofrido uma queda, fraturada três costelas e teve um dos pulmões perfurado. Ao ser hospitalizado, seu Geraldo foi diagnosticado com Covid-19 e que ela estava com o coração dilacerado porque não poderia acompanhar de perto o estado de saúde do parente porque passava por uma processo migratória e não poderia deixar os Estados Unidos. Zilu mora em Orlando, na Flórida.

