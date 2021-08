Júnior Lima, Otto e Mônica Benini - Reprodução

Publicado 08/08/2021 16:42 | Atualizado 08/08/2021 17:45

Júnior Lima aproveitou o Dia dos Pais neste domingo (8) para revelar o nome do segundo filho que espera com a mulher Mônica Benini: A menina, que irá nascer em outubro, vai se chamar Lara. "Que Dia dos Pais tão especial! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamada Lara! A paternidade só trouxe luz à minha vida! É puro amor! Feliz dia dos pais pra todos que são e cumprem seu papel com o amor e a dedicação tão necessária!", escreveu o irmão de Sandy Lima.

Júnior e Mônica já são pais de Otto, de 3 anos.

