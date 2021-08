Thales Bretas e os filhos - Reprodução

Publicado 08/08/2021 17:43 | Atualizado 08/08/2021 17:44

Thales Bretas postou no Instagram uma foto em que está com os dois filhos, Romeu e Gael, e fez uma reflexão sobre a paternidade, neste domingo (8), Dia dos Pais. O médico fez questão de lembrar o marido, Paulo Gustavo, que morreu em maio de complicações da Covid-19, em maio passado.



"Ser pai é estar no paraíso bagunçado. É um relaxamento sob tensão. É amor e educação. Ser pai é superar egoísmo e ego pra reconhecer vidas mais importantes que a sua própria. É de repente ter medo de fazer coisas que você nunca julgou perigosas, como andar a cavalo ou de avião. É ter motivo pra acordar todo dia e se superar. Aprender e ensinar", começou no longo texto.



O médico dermatologista continuou dizendo que se sente realizado com os dois filhos. "Eu sou muito realizado de ter filhos, e tive a alegria de realizar isso ao lado de um outro pai gigante e maravilhoso, que marcou as nossas vidas pra sempre! Quero viver muitas coisas ainda junto com esses dois pedaços de mim e do Paulo Gustavo!".



"Obrigado por essa oportunidade, e obrigado ao meu pai por me dar o exemplo e me ensinar tanta coisa também pra eu passar pra frente. Sei que nem todos tem pai. Nem todos tem mãe também, como os meus. E muitos perderam peças importantes, como nós perdemos. Não podemos desistir do amor, de amar", completou o viúvo de Paulo Gustavo.

