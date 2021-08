Larissa Cerqueira e Neymar - Reprodução

Larissa Cerqueira e NeymarReprodução

Publicado 18/08/2021 00:00 | Atualizado 18/08/2021 19:04

A DJ Larissa Cerqueira, ex-affair de Neymar e do influencer Léo Stronda foi a vencedora da quinta edição do reality 'Na Sua Casa Brasil', que acontece no Instagram. A ruiva ganhou R$ 100 mil por sua participação. Em segundo lugar ficou o tiktoker Matheus Dantas e, em terceiro, a publicitária Isadora Alli. Ambos ganharam de prêmio respectivamente R$ 25 mil e R$ 10 mil. O 'Na Sua Casa Brasil' é o primeiro reality virtual do mundo e é apresentado por Fernando Cursino.