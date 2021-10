Neymar e Hctor Valentim - Reprodução

Publicado 06/10/2021 02:00

A seleção Brasileira vai disputar três jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 20202, no Qtar, e na lista de Tite tem vários jogadores que amam tatuagens como goleiro Ederson, o zagueiro Eder Militão e os atacantes Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol. Os cinco são clientes de um dos tatuadores mais badalados do Brasil: Hctor Valentim, conhecido também por tatuar outros famosos como os cantores Matuê, Biel, MC Gui, Rodriguinho, entre outros. Aos 27 anos, dono de um estúdio em São Paulo, ele se orgulha se ser uma referência para quem atua no mercado. Empolgado com as suas criações, ele conta quem é cada vez maior o número de homens que fecham os peitos e as costas com os desenhos e revela as tatuagens preferidas dos boleiros. "Eles gostam de tatuar são leões, nomes de familiares, palavras como 'gratidão' e 'love' e alguns pedem para retocar as antigas. Eles gostem também de fechar alguma parte do corpo como a perna ou o braço.”, explicou.