Felipe PriorReprodução

Publicado 06/10/2021 02:00

Felipe Prior ganhou o prêmio Jovem Brasileiro de 'Rei do Instagram'. O anúncio aconteceu na noite desta terça-feira (5), durante uma live exibida no Youtube, e entrega será feita no dia 28 de outubro em São Paulo. O arquiteto e ex-BBB concorreu com nomes de peso nas redes sociais como Carlinhos Maia, Loud Coringa, Gil do Vigor e Lucas Guimarães. “Ah papai, tem que respeitar! A tropa dos cinco milhões veio forte e me fez ganhar. Só tenho que agradecer a eles e a todos que acompanham meu trabalho”, comemorou Prior nas redes sociais.

Entre os premiados também estão nomes como a ex-BBB Ana Clara na categoria Apresentadora, Melim como Banda/ Grupo do Ano, Hugo e Guilherme em Aposta, LOUDgg como melhor Canal, entre outros.