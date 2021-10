Priscilla Moura, Juliette Freire e Daniel Trovejani - Reprodução

Priscilla Moura, Juliette Freire e Daniel Trovejani

Publicado 12/10/2021 21:01 | Atualizado 13/10/2021 15:19

A estudante de Biomedicina, Priscilla Moura, resolveu publicar um desabafo, após ver seu nome voltar a ficar em evidência por causa de Juliette Freire e seu ex-namorado, Daniel Trovejani. Os dois foram fotografados juntos em um jantar na cidade Petrolina, em Pernambuco. "É a única e última vez que vou falar sobre isso. Eu e Daniel não estamos mais juntos desde o dia 17 de julho. Nós éramos namorados e nunca existiu noivado. Chega de mensagens, chega de perguntas e cuidem da vida de vocês. Respeitem a minha!", escreveu Priscilla.

Só para lembrar que a campeã 'BBB 21' foi vista pela primeira vez com Daniel, que é ex de Anitta, durante um passeio de barco com amigos, no dia 12 de julho. Depois, os dois foram também vistos num jantar com a influenciadora Camila Coelho e o marido dela. A coluna soube que dias depois das fotos no barco, em que Juliette e o rapaz aparecem num maior clima de intimidade, com direito a mão na cintura e tudo, Daniel e Priscilla terminaram o relacionamento. O empresário alegou que estava terminando a relação dos dois por estar com depressão.