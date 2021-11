Livinho enforca rapaz em show de formatura - Reprodução de internet

Publicado 09/11/2021 12:01 | Atualizado 09/11/2021 12:49

A família de um jovem abriu um processo e pede no 7 Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro R$ 40 mil reais de indenização contra o cantor MC Livinho. O processo é relativo a um episódio ocorrido em 2017. Na ocasião, o funkeiro se apresentava durante a celebração da formatura de uma turma do Ensino Médio quando parou de cantar, desceu do palco e enforcou o estudante que estava na plateia.

Segundo Livinho, ele teria sido ofendido pelo rapaz. Junto ao processo Cível, o universitário ingressou também na Justiça Criminal contra o artista. De acordo com os autos processuais, MC Livinho aceitou a proposta oferecida pelo Ministério Público e realizou uma transação penal. Para isso ele precisou comprar e doar diversos materiais para a instituição 'Casa da Criança', localizada no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio.



O estudante alega agora na esfera Cível que "foi agredido fisicamente sem oportunidade de reação", e ressaltou que ainda era menor de idade na época em que teria sofrido "tamanha brutalidade." Ele também reforçou no processo que a "nefasta conduta" de MC Livinho ocorreu em ambiente de festividades escolares, cuja maioria dos convidados consistia de familiares dos formandos. O jovem conta ainda que recebeu auxílio de diversas pessoas que presenciaram a cena.

O processo narra que MC Livinho teria sido impedido de prosseguir com as agressões pelos seguranças do local. Logo em seguida, teria "retornado ao palco como se nada tivesse feito e permaneceu com uma postura ameaçadora perante o público.

O estudante também diz no processo que não foi socorrido adequadamente pelos seguranças do cantor, e que, inclusive, foi afastado do local e somente pode retornar quando MC Livinho se retirou do palco. O jovem alega que sofreu alta exposição vexatória e constrangedora, pois os vídeos da agressão foram divulgados por diversos veículos de comunicação, bem como amplamente disseminados nas redes sociais.



Após transação penal feita por MC Livinho em âmbito criminal, a Justiça Cível tenta intimar o cantor para responder ao segundo processo.