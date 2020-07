Hoje é Dia dos avós

Hoje a Igreja celebra os avós de Jesus: Sant'Ana e São Joaquim. Na casa deles veio ao mundo Maria, onde cresceu acompanhada pelo seu amor e pela sua fé; com eles, aprendeu a escutar o Senhor e seguir a sua vontade. Sant'Ana e São Joaquim fazem parte de uma longa corrente que transmitiu a fé e o amor de Deus. Vemos o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a fé!

Olhando para o ambiente familiar, percebemos como os avós são importantes na vida da família, para comunicar o patrimônio de humanidade. A velhice é um tempo de graça, no qual o Senhor renova o seu chamado: convida a guardar e transmitir a fé, a rezar e, especialmente, a interceder. Os avós têm uma capacidade particular de compreender as situações mais difíceis e, quando rezam por essas situações, a sua oração é poderosa.

Aos avós, que receberam a bênção de ver os filhos dos filhos, está confiada uma grande tarefa: transmitir a experiência de vida, a história de uma família, partilhar, com simplicidade, uma sabedoria e a própria fé, que é a herança mais preciosa! Felizes aquelas famílias que têm os avós por perto.

Os avós são como árvores vivas, que, mesmo na velhice, não cessam de dar fruto. Uma das coisas mais belas da vida familiar é o carinho dos netos com eles. Hoje, convido os netos a inverterem uma prática comum e rezarem, com muita fé e amor, por seus avós.