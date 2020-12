Por Padre Omar

Publicado 13/12/2020 06:00

Há duas semanas o tempo do Advento nos convida à vigilância espiritual para preparar o caminho para o Senhor que vem. Neste terceiro domingo, a liturgia nos propõe outra atitude interior para viver esta expectativa do Senhor: a alegria. Parece difícil alegrar-se enquanto o mundo enfrenta uma realidade tão desafiadora e adversa com a pandemia do coronavírus, mas o cristão sabe pôr a sua alegria no Senhor também quando atravessa os momentos difíceis da vida.

O coração do homem deseja a alegria. Todos desejamos a alegria, cada família, cada sociedade aspira à felicidade. Mas qual é a alegria que o cristão está chamado a viver e a testemunhar? É a que vem da proximidade de Deus, da sua presença em nossa vida. Na liturgia de hoje, São Paulo nos indica caminhos: rezar com perseverança, dar sempre graças a Deus, obedecer ao seu Espírito, procurar o bem e evitar o mal. Se for este o nosso estilo de vida, então a Boa Nova poderá entrar em tantas casas e ajudar as pessoas e as famílias a redescobrir que em Jesus há a salvação.

Em Deus é possível encontrar a paz interior e a força para enfrentar todos os dias as diversas situações da vida, também as mais complicadas. Ter fé não significa não ter momentos difíceis, mas ter força para os enfrentar sabendo que não estamos sós. E é esta a paz que Deus concede aos seus filhos.

Nesta última fase do tempo do Advento, confiemo-nos à materna intercessão da Virgem Maria. Ela é causa da nossa gratidão, não só por ter gerado Jesus, mas porque nos reconduz e Ele continuamente.