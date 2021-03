Padre Omar WASHINGTON POSSATO

Por Padre Omar

Publicado 07/03/2021 06:00

A Virgem Maria é o grande exemplo de mulher orante. Quando o mundo ainda não a conhecia, quando era uma simples donzela, noiva de José, Maria rezava. Podemos imaginar a jovem de Nazaré, recolhida em silêncio, em diálogo contínuo com Deus, que em breve lhe teria confiado a sua missão.



Maria se encontra em oração quando o Arcanjo Gabriel vai levar o anúncio a Nazaré. O seu “sim”, pequeno e imenso, já tinha sido precedido por muitas obediências confiantes, por muita disponibilidade. Não há melhor maneira de rezar do que se colocar, como Maria, de coração aberto à vontade de Deus.



É com a oração que Maria acompanha toda a vida de Jesus, até à morte e ressurreição; e no final continua e acompanha os primeiros passos da Igreja nascente.



A oração sabe acalmar a inquietação. Mas no mundo atual nós estamos sempre inquietos, queremos as coisas antes de pedirmos, e queremos imediatamente. Esta agitação nos fere, e a oração sabe transformá-la em disponibilidade. Quando estou inquieto rezo e a oração abre o meu coração, me tornando disponível aos desígnios de Deus.



Na Virgem Maria, a natural intuição feminina é exaltada pela sua união singular com Deus na oração. Por este motivo, lendo o Evangelho, observamos que às vezes ela parece desaparecer, para depois reaparecer nos momentos cruciais: Maria está aberta à

voz de Deus que guia o seu coração, que orienta os seus passos para onde a sua presença é necessária.



Que bom se também nós pudéssemos nos assemelhar um pouco à nossa Mãe! Com o coração aberto à Palavra de Deus, com o coração silencioso e obediente. Amanhã, no Dia Internacional da Mulher, que Nossa Senhora abençoe e inspire todas as mulheres

para uma verdadeira experiência de oração.