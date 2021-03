Ilustração, Fé no Rio, Padre Omar, 14.03 Paulo Márcio

Por Padre Omar

Publicado 14/03/2021 06:00

Estamos vivendo a Quaresma, tempo de conversão. Este quarto domingo é chamado domingo “laetare”, ou seja, “alegra-te”. O motivo deste júbilo é o grande amor de Deus pela humanidade, como nos indica o Evangelho: “Deus amou tanto o mundo, que deu o eu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas, tenha a vida eterna” (Jo 3,16).



Estas palavras pronunciadas por Jesus resumem um tema que está no centro do anúncio cristão: até quando a situação parece desesperadora, Deus intervém, oferecendo ao homem a salvação e a alegria. Deus não permanece à parte, mas entra na história da

humanidade, se mistura em nossa vida para a animar com a sua graça e para a salvar.



Atualmente, quando nos vemos imersos em uma situação tão difícil como a pandemia do coronavírus, somos chamados a prestar ouvidos a este anúncio, rejeitando a tentação de cairmos em desespero. Muitas vezes somos levados pela angústia, pela inquietação em relação ao futuro, pelo medo da doença e da morte.

É importante conhecer os nossos limites, as nossas fragilidades, não para nos desesperarmos, mas para os oferecermos ao Senhor. Ele nos ajuda no caminho da cura, nos segura pela mão e nunca nos deixa sozinhos. Deus está conosco, e é por isso que hoje nos alegramos.



Nós temos a verdadeira e grande esperança em Deus Pai, rico de misericórdia, que nos ofereceu o seu Filho para nos salvar, e esta é a nossa alegria. Temos também muitas tristezas, mas quando somos verdadeiros cristãos, a esperança que cresce nos dá segurança.



Que Nossa Senhora preencha o nosso coração com a certeza de que somos amados por Deus. E permaneça perto de nós nos momentos em que nos sentimos sós, quando somos tentados a nos render às dificuldades da vida.