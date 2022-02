Arte coluna Padre Omar 27 fevereiro - Arte Paulo Márcio

Publicado 27/02/2022 01:00

Há pouco mais de 10 dias, Petrópolis foi atingida por uma grande tragédia, devido a enchentes e deslizamento de terra. O sofrimento é grande, mas ao mesmo tempo, é bonito observar a solidariedade do brasileiro, que nos faz acreditar em dias melhores. Muitas ações foram criadas para ajudar a população da Região Serrana, e a Igreja teve um importante papel de mediadora: recebendo, separando e enviando as doações.

O Santuário Cristo Redentor e a Paróquia São José da Lagoa arrecadaram 500 mil itens, ou seja, cerca de 300 toneladas de donativos para a população atingida pelas chuvas. Alimentos, água, roupas, colchões, cobertores, itens de higiene pessoal e limpeza e produtos infantis foram doados.



Desde o início da ação social, a paróquia está aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana. Como é bonito ver a entrega dos voluntários, que se revezam e se esforçam para que tudo aconteça. São pessoas de todas as idades, que doam seu tempo e que superam o cansaço para ajudar quem mais precisa.



Hoje, o princípio da solidariedade é mais necessário do que nunca. A palavra solidariedade significa muito mais do que algumas ações esporádicas de generosidade, supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade. É tempo de manter as mãos estendidas, pois a igreja continuará com suas portas abertas!