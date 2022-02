Arte coluna Padre Omar 06 fevereiro - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 06 fevereiro

Publicado 06/02/2022

O Evangelho de hoje nos fala do chamado de São Pedro. O seu nome era Simão, e ele era pescador. O seu exemplo nos motiva a sermos pescadores de homens e mulheres para Deus, verdadeiros anunciadores do seu amor.



De acordo com o evangelista, na margem do lago, Jesus vê Simão consertar as redes, juntamente com outros pescadores. Encontra-o cansado e desiludido, porque naquela noite não tinham pescado nada. E Jesus o surpreende com um gesto inesperado: senta no barco de Simão e ensina à multidão reunida ao longo das margens. Então, Jesus pede para que ele lance as redes.



Simão responde com uma objeção, pois trabalharam a noite toda e nada pescaram. Mas, inspirado pela presença de Jesus e iluminado por sua Palavra, lança as redes. Essa é a resposta de fé, que também nós somos chamados a dar. É a atitude de disponibilidade que o Senhor pede a todos os seus discípulos.



A obediência confiante de Simão gera um resultado admirável: pescaram uma grande quantidade de peixes. Trata-se de uma pesca milagrosa, sinal do poder da Palavra de Jesus. Quando nos colocamos com generosidade ao seu serviço, Ele realiza maravilhas em nós.



Essa mensagem nos motiva a nunca desistirmos e sempre tentarmos novamente. Saber que Jesus está perto e que, na pesca da nossa vida, Ele nos orienta, é segurança para nunca perdermos a esperança. Ainda que já tenhamos trabalhado a noite inteira e nada conseguimos pescar.



O maior milagre feito por Jesus para Simão e os demais pescadores desiludidos e cansados, não é a rede cheia de peixes, mas o fato de os ter ajudado a não serem vítimas da desilusão e do desencorajamento diante das derrotas.

Padre Omar