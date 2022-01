Arte Paulo Márcio - Arte Paulo Márcio

Publicado 09/01/2022 06:00

Hoje, na conclusão do tempo litúrgico do Natal, celebramos a festividade do Batismo do Senhor. A liturgia nos convida a conhecer mais plenamente Jesus, destacando dois elementos importantes: o relacionamento de Jesus com o povo e a relação de Jesus com o Pai.



No Batismo conferido por João Batista a Jesus nas águas do Jordão, vemos que Jesus está no meio do povo. Ele não é unicamente um pano de fundo para o cenário, mas constitui um componente essencial do acontecimento. Antes de imergir na água, Jesus está na multidão, une-se a ela assumindo plenamente a condição humana.



O segundo elemento ressaltado pelo evangelista Lucas é que, depois da imersão no povo e nas águas do Jordão, Jesus “imerge-se” na oração, ou seja, na comunhão com o Pai. O Batismo é o início da vida pública de Jesus, da sua missão no mundo como enviado pelo Pai para manifestar a sua bondade e o seu amor pelos homens.



Esta missão é realizada em união constante e perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Também a missão da Igreja e de cada um de nós, para ser fiel e fecunda, deve se inserir na missão de Jesus. Trata-se de regenerar continuamente na oração para dar um claro testemunho cristão, não segundo os projetos humanos, mas em conformidade com o plano de Deus.



A festa do Batismo do Senhor constitui uma ocasião propícia para renovar com gratidão e convicção as promessas do nosso Batismo, nos comprometendo a viver diariamente em coerência com ele. Que Jesus, que nos salvou não pelos nossos méritos, mas para pôr em prática a imensa bondade do Pai, nos torne misericordiosos para com todos. E que a Virgem Maria seja sempre a nossa guia e o nosso modelo.

Padre Omar