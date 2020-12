A eShop brasileira do Switch é mais uma conquista para os fãs da Nintendo Reprodução

Por Caio Hansen

Publicado 28/12/2020 03:10 | Atualizado 28/12/2020 03:10

Desde os tempos da Gradiente não víamos a Nintendo tendo uma presença realmente forte no Brasil. Após o fim da relação das duas empresas, a gigante japonesa atuou de forma tímida, importando seus produtos, até se retirar completamente em 2015. O motivo atribuído foram os altos impostos de importação do nosso país.



Isso mudou este ano, quando a Nintendo da América Latina anunciou a venda oficial do Nintendo Switch em território nacional. Além disso, um perfil brasileiro da marca no Instagram veio para estreitar as relações da Big N com nosso público. Com tudo isso, era esperado que uma eShop brasileira chegasse ao console, mas isso não impediu que os fãs comemorassem com euforia mais esta novidade.



Operando desde o dia 7 de dezembro, nossa eShop é igual às dos demais países, possibilitando a compra de jogos em mídia digital, com preços em reais, direto do console. Anteriormente era preciso acessar por algum navegador a loja Nintendo brasileira. Lá, ao comprar um jogo, um código era enviado ao e-mail cadastrado e que deveria ser inserido no console para resgate do jogo.



Nossa eShop iniciou com um catálogo de aproximadamente 400 jogos, dos mais de 3 mil títulos presentes na biblioteca do Switch. O motivo, segundo a Nintendo, é que muitos desses títulos foram produzidos por outras desenvolvedoras, necessitando de revisões de contratos para venda em outras regiões. Apesar desse número reduzido, carros-chefes do console como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Pokémon Sword e Shield, estão disponíveis por uma média de preço que vai de R$ 249 a R$ 299. As formas de pagamento ainda são limitadas a cartões de crédito nacionais e internacionais, quem quiser comprar via boleto precisa usar o método antigo da loja Nintendo via navegador. Vale ressaltar também que além de comprar jogos diretamente do console, a eShop dá Pontos de Ouro ao programa de recompensas My Nintendo, que podem ser trocados por jogos ou descontos.



Desejamos que essa seja mais uma de várias novidades da fabricante no Brasil. Queremos jogos localizados e dublados; mídia física e demais acessórios nas lojas. Seja bem-vinda de volta, Nintendo.