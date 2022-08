Publicado 27/08/2022 00:00

Gente, de início, só para constar a dúvida do vizinho de boreste: — 5G tá no singular ou o português foi esquecido? — Pronto, podemos começar a história. Antes, não custa nada avisar que o preço do petróleo tá começando a subir no mercado exterior. E, sem mais delongas, comunico que o vizinho de bombordo informou que há estudos para usar ovos de avestruz como combustível. Por favor, não me envolvam neste assunto. Tô apenas contando a novidade, amigos. Não ousei pedir detalhes. Cá entre nós: não sei como arranjou financiamento para os experimentos. O cara está desempregado e tem mulher e dois filhos para sustentar.



Os amigos Júlio e Fred, em uma conversa no quintal, foram unânimes: — "Deve ser balão de ensaio para tentar conseguir verba dos vizinhos"... Eita!



E assim, o papo matinal no quintal vai criando a pauta dos assuntos. Eleições e outros babados políticos estão excluídos. Lembrem-se que nem futebol é admitido por aqui. Ah, sobre esgrima e pólo, liberados (mas ninguém se interessa...). O Ibiapina e o Fred aparecem e insistem em dar aquela escapulida para uns chopes e pizzas, no barzinho, no início da Rua Dois de Fevereiro. — Depois da "siesta" — lembra Fred.



Mas eu ressaltei que estamos no inverno: — Pode ser vinho?



Responderam em uníssono: — Pode!



E Ibiapina sugeriu que seria conveniente que usássemos um carro de aplicativo: — Claro, na ida e na volta.



Aprovado por unanimidade. Júlio, um dos mais novos, na idade, entrou na conversa e foi logo tripudiando: — Nada de jogar gamão no bar!



Caramba, Júlio ainda lembrou do Batalha Naval, o jogo que contei na semana passada. Ainda bem que os amigos levaram na esportiva. Afinal, gamão é um dos jogos mais antigos da humanidade. Particularmente, não sei jogar. E, não é da minha época.



Até o Gordinho, ex-ilustre taberneiro, passou em sua motocicleta, parou quando viu que havia quórum no quintal: — Tão programando algum furdunço? — ele perdeu o plano de fazer combustível com ovos de avestruz... ah, e a ida ao bar da pizza.



Aproveitou e começou a colher nêsperas, no pé. Ele disputa as frutas, daqui do quintal, com os pássaros. As ararinhas vão reclamar...Voltando ao plano da comer pizzas e beber vinho, ficou acertado que, em comemoração de aniversários de nascimentos do Fred e do Luiz Armando — companheiro que mudou de bairro, mas é do nosso time — aproveitamos e distribuiremos fraldas geriátricas. Só falta contratar um paparazzo, sóbrio, para documentar o encontro.