Publicado 10/09/2022 06:00

Gente, o Fred arrasou na rabada com agrião, que ele mesmo preparou, para homenagear os aniversariantes de agosto. Incluindo ele. Não teve bolo e nem vela. A turma foi chegando ao meio dia, conforme o convite/aviso que ele espalhou entre os amigos.



A maioria levou vinho, para agradar o suíço. Fred anota no rótulo de cada garrafa a data, o nome de quem deu o presente. Muito organizado. Eu cheguei com a cerveja preferida do amigo. Mas, fui logo avisando: "Fico no guaraná".

Pior é que, apesar de ser ovacionado pela turma (sou o mais velho) confesso que não combinou com o cardápio. Fazer o que? Tô de dieta e apenas comi alguns legumes e o agrião. Dura a vida. E ainda enfrentei a gozação do dono da casa: "Quer um chá de salsaparrilha?"



O almoço anual já é esperado por todos. E o papo é sempre o mesmo. Uns contando as mancadas dos outros. Sem brigas. E, tudo ao som das músicas típicas da terra do anfitrião. Ninguém entende as letras. Mas, também, quem se importa?

O negócio é saudar a vida de todos. Tanto é que, já está marcado o almoço do próximo ano. É proibido morrer. Um ou outro resfriado, unha encravada ou mesmo nó nas tripas serão tolerados. Foi combinado. Trato é trato e tem testemunhas ! Ah, não escolhemos o cardápio. Como sempre, será surpresa. Mas, confio no Fred. Ele sabe que não como aves, cabrito, ou carneiro. Somente peixe, porco ou boi.



Encontro de Coroas é muito engraçado. Cada assunto , sem trocadilho, do arco da velha. Então, tentei falar sobre o rádio de galena, coisa bem antiga e em homenagem aos 100 anos da primeira transmissão oficial

do rádio no Brasil. Caramba ! Ninguém deu bola. Fui ignorado. Esse povo tá mal acostumado com a tecnologia de hoje. Satélites, computadores, chips. Nenhum dos amigos ouviu, ou lembrou, da galena.

Eu vi, pelo menos, um aparelho desses. Foi um amigo do ginásio, que morava em uma comunidade recém criada às margens da Avenida Brasil, acho que em Parada de Lucas. O amigo, Armando, construiu o aparelho e sintonizava a Rádio Nacional, cujos transmissores ficavam ali perto. Somente AM.

Importante dizer: nada de usar energia elétrica ! Sem o Google, na época, foi difícil pesquisar sobre a pedra de galena, suas propriedades e onde era usada. Céus, acabei lembrando daquele tempo quando cursava o ginásio. Foi nesta época que consegui de curso de Física/Química nas dependências do prédio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. (Lamentável o incêndio que destruiu o prédio e o acervo). E foi neste curso que consegui ver, e pegar, a pedra.



Caramba, isso tem mais de seis meses...Os velhos amigos, têm razão. Eles não conhecem a Galeno. Em 2023, no almoço na casa do Fred, vou puxar assunto sobre satélites, chips e o LHC, Grande Colisor de Hádrons, que estuda a colisão de partículas no túnel de 27 quilômetros, e fornece informações do início do universo. Vou abafar !