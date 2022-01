Inaldo Silva (Republicanos), vereador do Rio, está com Covid-19 de novo - DEMOSTENES_RAMOS

Publicado 05/01/2022 07:00

O vereador Inaldo Silva (Republicanos) foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. Na tarde de segunda-feira (3), ele postou um vídeo realizando teste RT-PCR em um drive thru. Vacinado, com as duas doses, o parlamentar disse estar se sentindo bem. O vereador Márcio Santos (PTB) e o deputado estadual Chico Machado (PSD) também receberam testes positivos. De novo.