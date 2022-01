É a terceira vez que o parlamentar identifica contaminação ao coronavírus - Divulgação/Alerj

Publicado 04/01/2022 11:51

Rio de Janeiro - O deputado estadual macaense Chico Machado (PSD) usou seu perfil no Instagram para informar que, mesmo vacinado com as duas doses, novamente, testou positivo para a Covid-19. Essa é a terceira vez que o parlamentar identifica contaminação ao coronavírus. Sendo a primeira vez em 2020 e segunda em 2021, as duas vezes no meio do ano.

Ao portal Poder 360, médicos explicaram que esse tipo de ocorrência é possível, mas não diminui a importância da vacinação. Pessoas imunizadas tem um risco menor de contrair a doença e, ainda que sejam diagnosticadas, não evoluem para casos graves. Além disso, sem se infectar ou com quadros de leves a moderados da Covid, contribuem para diminuir a carga viral em circulação na sociedade.



Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia e professora da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), lembra que nenhuma vacina, “para nenhuma doença”, previne 100% dos casos. “Por isso que lá no início a OMS [Organização Mundial da Saúde] já tinha definido que uma vacina que diminuísse 50% o contágio já era uma vacina boa e deveria ser utilizada. Porque você diminuir as chances de infecção pela metade, isso já é muita coisa”, explica a epidemiologista.

A Anvisa afirma que a vacinação “não dispensa as medidas não farmacológicas, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento”.



O deputado Chico Machado afirmou que, está em isolamento e com sintomas leves e que a vacinação salva vidas. "Se Deus quiser, em breve estarei curado! Cuidem-se! A pandemia não acabou!", alertou o parlamentar.