Reviver Centro ganha duas novas licençasReprodução

Publicado 05/01/2022 15:21

O plano Reviver Centro, que promete repaginar e atrair investimentos à área central da cidade, ganhou mais dois pedidos de licença: o prédio onde funcionava a antiga gráfica do jornal O Globo, próximo ao histórico Balança Mas Não Cai e ao Terreirão do Samba, e um edifício hotel perto da linha 3 do VLT, na região portuária.

A novidade foi anunciada no início da tarde desta quarta-feira (5) pelo secretário municipal de Planejamento Urbano Washington Fajardo, em sua rede social. “Mais 456 unidades residenciais previstas chegando no centro do Rio. Viva!”, escreveu.

Nos comentários do post, o vereador Pedro Duarte (Novo) aprovou: “Excelente notícia, Fajardo! Reviver Centro segue entregando resultados”.