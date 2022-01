Adriana Balthazar - deputada estadual do Novo-RJ - Divulgação

Adriana Balthazar - deputada estadual do Novo-RJDivulgação

Publicado 07/01/2022 14:54 | Atualizado 07/01/2022 15:00

Na última quarta-feira (5), a deputada estadual do Rio Adriana Balthazar (Novo) foi ao seu perfil no Instagram se pronunciar – “clamando pelo bom senso” – sobre um post da deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL), que ironizava pessoas que completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19.



Em um vídeo, Balthazar defendeu que se incentive a vacina, já que imunizada a pessoa pode até se contaminar pelo vírus, mas os sintomas serão mais leves. A deputada lembrou ainda que “nunca foi prometido que não se pegaria o Covid, mas que dificilmente o quadro evoluiria para uma internação ou fatalidade”.



Ela também falou da resposta da advogada Dayviane Garcia ao post de Janaína Paschoal que comparou a situação ao uso de um colete à prova de balas: mesmo usando a proteção recomendada, a pessoa pode levar um tiro – mas, nesse caso, as consequências serão menores.



A deputada Adriana Balthazar – a “loura do caminhão” das manifestações – coordenou o movimento “Vem pra Rua”, em defesa da Lava Jato e do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Já a deputada Janaína Paschoal assinou seu nome entre os autores do processo de destituição da então presidenta do país.



Veja o post abaixo: