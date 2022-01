O clã Reis quer garantir a indicação de Rosenverg para o TCE - Divulgação/Facebook

Publicado 09/01/2022 09:00

A Alerj tem uma nova guerra não declarada a ponto de estourar no fim do recesso. Fevereiro marca não só a volta das atividades do plenário, como a aposentadoria do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Aloysio Neves. No início, o acordo era que a primeira indicação da Casa iria para Rosenverg Reis (MDB), mas Márcio Pacheco (PSC) passou à frente na negociação para a eleição da mesa diretora. Tempos depois, o líder de governo chegou a abdicar da primazia — mas, hoje, seu nome é o zero um da fila. Quem não gostou foi a família Reis, que cansou do jogo e quer ver o irmão do prefeito de Duque de Caxias com um gabinete perto da Saara. A situação do governador Cláudio Castro (PL) é delicada. A indicação é do Legislativo — mas até os pavões do Campo de Santana sabem que o Palácio Guanabara tem muita ingerência na escolha. Se ele optar por Pacheco, seu antigo aliado, pode nublar o relacionamento com um de seus principais cabos eleitorais na Baixada.

Novos ares da Defensoria

A unidades da Defensoria Pública em Campos e Santa Cruz serão substituídas por prédios novos. As licitações da Emop saíram no fim do ano passado, e vão melhorar a acessibilidade e o conforto para os cidadãos.

Pescaria do PSD em Barra Mansa

Quem caiu na rede do PSD foi a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima. Com a nova legislação eleitoral, o passe da moça vale ouro — ou melhor, votos em dobro para o fundo partidário. É pré-candidatíssima a deputada federal.

Picadinho

Desde outubro no Rio — em Botafogo e em Del Castilho —, a Padaria Pet inaugura, este mês, mais dois pontos na cidade, na Barra.

Ao longo de janeiro, as Naves do Conhecimento oferecem cursos e palestras gratuitos na área de tecnologia.

A estreia do musical "A cor púrpura", no Teatro Riachuelo, foi adiada para 14 de janeiro, por causa da Covid-19.

A nova temporada de "(RE)Play", performance audiovisual em 4 atos do premiado diretor Rodrigo Portella, vai só até o próximo domingo no Sesc Rio de Janeiro.