Plenário do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do Rio - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/01/2022 08:00

Apesar da força-tarefa do fim do ano, a prefeitura não conseguiu responder a todos os requerimentos de informação da Câmara: 35% estão fora do prazo. Um dos problemas alegados é que muitos questionamentos envolvem secretarias diferentes, atrasando o trâmite. Alguns gabinetes parecem ficar no fim da fila: dos 64 RIs enviados por William Siri (PSOL), da oposição, 27 (ou 42%) estão estourados. A pior pasta é a de Ambiente, que dificilmente responde.