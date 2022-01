Assembleia Legislativa: procura por atendimento aumentou 232% - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 08/01/2022 09:00

O Supera RJ, programa gestado na Assembleia Legislativa do Rio e implementado pelo governo, fez saltar o número de fluminenses que discaram para o "Alô Alerj". Foram 3.797 solicitações sobre o benefício enviadas ao contato criado para tirar dúvidas sobre os trabalhos da Casa. Como um reflexo da situação econômica da população, os cidadãos pediram informações sobre como conseguir crédito para empresas, acessar o vale gás e adquirir o cartão do beneficiário. Ao todo, o canal fez 13.985 atendimentos no ano – aumento de 232% diante de 4.200, em 2020. Questões como aprovações de leis, vacinação, vale social e matrículas escolares na pandemia também foram respondidas. A criação do SAC ZAP pode ter ajudado a subir a cifra, já que as respostas chegam mais rápido: 80% das dúvidas vêm do zap, e só 20% do site e telefone. As mensagens podem ser enviadas para (21) 98890-4742. O telefone é 0800-022-0008, e o email: [email protected]

Plano contra as barricadas

O prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL), está correndo atrás da promessa de campanha de livrar a cidade das barricadas dos traficantes. Ainda no primeiro semestre, ele quer iniciar o monitoramento por câmeras da segunda cidade mais populosa do Rio. E está alinhando o planejamento estratégico com as forças estaduais. O Plano Municipal de Segurança Pública agrega várias secretarias e inclui choque de ordem, iluminação por LED e reforço no patrulhamento.

Picadinho

Por causa da alta da covid-19, o Teatro Casa Grande e a Cia. de Dança Deborah Colker decidiram adiar a estreia de "Cura" para 27 de janeiro.

O Sistema Fecomércio RJ retoma hoje o Sesc Verão, criado em 2019, com atividades gratuitas em mais de 30 municípios.

O edital "Cultura Inclusiva nas Redes", para pessoas com deficiência, está com inscrições abertas até o dia 17.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, vai capitanear uma mesa no Rio Innovation Week, na sexta-feira (14), sobre segurança pública e análise de dados.