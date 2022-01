Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Priscila Rabello

Publicado 09/01/2022 07:00

Tal qual coração de mãe, sempre cabe mais uma indicação na Assembleia. No finzinho do ano passado, foram dois políticos sem mandato que entraram nos quadros comissionados do Legislativo, nomeados na Assessoria de Plenário: o ex-vereador Leonel Brizola — que, recentemente, trocou o PSOL pelo PT — e o ex-prefeito de Paracambi Délio Leal. Curiosamente, Leal já foi um inimigo feroz do presidente da Casa, André Ceciliano — que comandou o município por dois mandatos. Hoje, os dois são amigos de infância.