Número de casos de covid-19 na cidade do Rio quadruplicou em um mêsLeopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 10/01/2022 12:42

O site da Secretaria estadual de Saúde criado para que os fluminenses possam agendar os testes de detecção de Covid-19 está fora do ar nesta segunda-feira (10). A marcação online foi anunciada ontem, com a informação que serão oferecidas 2.100 vagas por dia.

Segundo a pasta, um problema no sistema permitiu que fossem programados mais atendimentos do que a capacidade. Por isso, o site foi tirado do ar. No entanto, o governo garante que os agendamentos já feitos serão realizados.

Leia abaixo a nota, publicada na íntegra:

"A Secretaria de estado de Saúde (SES) informa que houve um problema no sistema de agendamento dos testes, sendo marcadas mais pessoas do que o previsto para os próximos três dias. Assim que a falha foi identificada, o site foi temporariamente retirado do ar.



A SES ressalta que já mobilizou mais equipes e está agilizando o atendimento nos postos de testagem. Todas as pessoas que agendaram dia e horário pelo site serão atendidas. Porém, as que desejarem poderão realizar a remarcação.



A Secretaria lamenta o problema e esclarece que está empenhando todos os esforços para que não haja prejuízos à população. A SES reforça seu compromisso com a população e esclarece que os postos de testagem têm como objetivo oferecer diagnóstico de qualidade ao maior número de pessoas."