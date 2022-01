Marcelo Queiroga - Divulgação/Senado Federal

Publicado 11/01/2022 07:00

O deputado federal Doutor Luizinho (PP), presidente da Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, vai voltar a convidar Marcelo Queiroga para falar ao colegiado. E engrossou: se o ministro da Saúde faltar novamente, o convite vai virar convocação. Entre os assuntos mais do que urgentes, estão o porquê do atraso da vacinação de crianças contra a Covid-19, o vazamento de dados de médicos que se manifestaram favoravelmente à imunização — e o longuíssimo apagão de dados do ConecteSUS.