O cônsul Mateus de Sá Miranda e o presidente do Detran, Adolfo KonderDivulgação

Publicado 11/01/2022 11:00

O Detran e o consulado de Angola fecharam uma parceria para regularizar a documentação civil dos mais de 7 mil imigrantes que vivem no estado do Rio. Com os papéis em dia, eles vão poder se matricular em cursos, escolas técnicas e entrar no mercado de trabalho de forma mais fácil. Segundo o Observatório das Migrações Internacionais, o país africano é, dentre os que falam português, o que mais enviou migrantes para o Brasil nos últimos cinco anos.