FRAUDE OU INCOMPETENCIA - Fachada da clinica da familia Rinaldo De Lamare em Sao Conrado. Foto Marcio Mercante / Agencia O Dia - Marcio Mercante / Agencia O Dia

FRAUDE OU INCOMPETENCIA - Fachada da clinica da familia Rinaldo De Lamare em Sao Conrado. Foto Marcio Mercante / Agencia O DiaMarcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 12/01/2022 08:00

Há uma luz no fundo do fosso dos elevadores do Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare. Com problemas desde 2017, eles pararam em dezembro de 2020, obrigando a população da Rocinha a ter que encarar até 18 andares de escada para se cadastrar no CadÚnico ou ter acesso a serviços como documentação civil. Na primeira licitação, só uma empresa apareceu - e com um preço superior ao do edital. O resultado do novo certame da Secretaria de Assistência Social sai hoje no DO, e a estimativa é de três meses de obras.