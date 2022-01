Juiz Marcelo Bretas - Fernando FrazÃo / Agência Brasil

Publicado 12/01/2022 07:00

Após a 2ª Turma do STF determinar que a 7ª Vara Criminal Federal não poderia atuar em sete casos da Operação Lava Jato, o juiz Marcelo Bretas intimou o MP Federal a se manifestar sobre a competência do juízo em outras ações penais. Como esperado, o parecer do MPF foi para tudo permanecer como está. Bretas ainda não decidiu se fica nos processos — sob o risco de novos reveses.