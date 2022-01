Prefeitura de Mesquita - Reprodução Google Maps

Publicado 14/01/2022 09:00

A prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense já aderiu ao BIM — sigla em inglês para Modelagem de Informação da Construção. A metodologia consiste em, no projeto executivo de uma obra, "construir" virtualmente a edificação — com um nível de detalhes que vai do calibre dos fios elétricos à quantidade de joelhos hidráulicos. Com isso, diminui drasticamente a quantidade de erros. E, sobretudo, dos mal afamados aditivos. Segundo o engenheiro Daniel Barreto, da Barreto Engenharia, quando os preceitos BIM são aplicados em todas as etapas, a economia pode chegar a 25%. Aliás, tramita desde 2016 na Câmara dos Deputados um projeto de Júlio Lopes (PP) para mudar a lei das licitações, obrigando a adoção da modelagem em obras públicas. Na cidade comandada por Jorge Miranda (PL), dois colégios já foram licitados seguindo as normas. O projeto de reconstrução da residência terapêutica está em execução — em BIM. E outras obras estão no forno.

Ponte aérea Rio-Brasília

No sábado, Flávio Bolsonaro partiu para o confronto contra boa parte da classe política do Rio ao defender o modelo de concessão do Santos Dumont. O que dirá o senador se o Ministério de Infraestrutura voltar atrás e mudar o edital?

Picadinho

"Reciclagem Florestal do Lodo de Esgoto", feito pelo Replantando Vida, da Cedae, é finalista do Premios Verdes, maior evento de sustentabilidade das Américas.

Hoje, 13h, acontece a live "19 anos da Lei 10.639/03: o que falta para implementar?" no Instagram do Projeto Seta.

O @duasdefesas, criado por João Maia (advogado) e Francisco Horta (defensor público), dá dicas sobre Direito Penal.

Amanhã, de 12h às 18h, o Shopping Jardim Guadalupe realiza a Feira de Adoção Pet, em parceria com o Projeto Bem Estar Animal. O evento é gratuito.