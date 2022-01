Vereador William Siri (PSOL) - Reprodução

Publicado 14/01/2022 06:50

Por causa do aumento vertiginoso dos casos de Covid-19, o vereador William Siri (PSOL) resolveu fechar o gabinete durante o mês de janeiro. Com todo mundo trabalhando de casa, o atendimento à população será pelos canais virtuais do mandato.

Quem também está preocupado com a pandemia é Waldir Brazão (Avante) : ele encaminhou um ofício à presidência da Câmara pedindo providências no sentido de barrar a entrada de não vacinados no gabinete.