Bom Jesus do ItabapoanaDivulgação

Publicado 16/01/2022 08:00

Os ambiciosíssimos planos do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste, deram água. No apagar das luzes de 2021, Paulo Sérgio Cyrilo lançou um portentoso edital, de R$ 2,8 milhões, para dar suporte a eventos de 10 mil pessoas. Detalhe: segundo o IBGE, em 2010, a cidade tinha 35 mil habitantes. Na última semana o certame foi revogado porque as secretarias... "perderam o interesse". A presidente da Câmara, Luciara Amil, que denunciou a festança ao TCE, comemorou a desistência.



As especificações do pregão revogado incluíam camarim, equipamentos de sonorização para eventos de grande e médio porte, banheiros químicos, painel de LED, galpão, tendas, três tipos de palco e outros três tipos de trio elétrico.