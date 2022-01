Vista aérea do Porto do Açu, no Norte Fluminense - Divulgação

Publicado 16/01/2022 11:00

O deputado Júlio Lopes(PP), vice-presidente da Frente Parlamentar de Logística do Congresso Nacional no Setor de Portos, já tem planos para o fim do recesso: ele vai trabalhar pela derrubada do veto à recriação do programa Reporto, de incentivos para a modernização dos portos. Lopes lembra que os terminais no estado do Rio estão entre as empresas que mais recolhem impostos: "os portos brasileiros precisam ser equiparados aos dos outros países", diz.