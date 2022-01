O ex-prefeito Marcelo Crivella, na campanha de 2020 - Daniel Castelo Branco

O ex-prefeito Marcelo Crivella, na campanha de 2020Daniel Castelo Branco

Publicado 19/01/2022 11:00

Tem gente no Republicanos incomodada com os movimentos do ex-prefeito Marcelo Crivella. Embora não tenha assento no diretório, o sobrinho de Edir Macedo tem feito as vezes de articulador da nominata, conversando com possíveis candidatos estaduais e federais. O partido, no entanto, trabalha com uma diretriz clara: reeleger quem já tem um gabinete para chamar de seu. Não que a legenda esteja de portas fechadas. Só não está disposta a ver quadros antigos serem atropelados por quem acabou de pegar o bonde.