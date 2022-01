Barra Franca / Saquarema - Prazo de conclusão da obra é de 6 meses - Divulgação

Enquanto na capital a sensação térmica chegou aos 50ºC, na Região dos Lagos, a temperatura política estourou qualquer termômetro. O ex-prefeito e primeiro-cavalheiro de Araruama, Francisco Carlos Fernandes Ribeiro, o Chiquinho da Educação, jura que recuperou a elegibilidade e está animadíssimo para ver novamente sua foto nas urnas eletrônicas. Mas o chope do pré-candidato a deputado estadual ficou para lá de aguado depois que um de seus principais cabos eleitorais, Anderson Moura, se bandeou para a vizinha Saquarema e — ofensa suprema! — passou a apoiar a reeleição do ex-vice-prefeito de Manoela Peres, Pedro Ricardo (PSL). Curiosamente, logo após a nomeação de Moura como secretário na cidade surfista, os holofotes foram direcionados a uma licitação de R$ 24 milhões para serviços genéricos de consultoria. A colunista Renata Cristiane, da Política Costa do Sol contou os detalhes — mas continua aguardando explicações da prefeitura.