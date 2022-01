Prefeita Manoela Peres não se pronunciou até agora. A dúvida é se ela sabe ou não sabe dessa lambança toda - Renata Cristiane

Prefeita Manoela Peres não se pronunciou até agora. A dúvida é se ela sabe ou não sabe dessa lambança todaRenata Cristiane

Publicado 17/01/2022 22:08 | Atualizado 18/01/2022 09:42

CONSULTORIA DE SHEIK DAS ARÁBIAS



É escândalo que vocês querem? Pois então, partiu Saquarema! Tudo porque Prefeitura está no centro de uma polêmica, após publicação de edital de concorrência para licitar serviços de assessoria para a secretaria de Desenvolvimento Econômico no valor de R$24 milhões. O documento foi assinado pelo novo titular da pasta, o ex-prefeito Antônio Peres. Além do valor exorbitante - exatos R$24.636.176,15 -, chamou a atenção a falta de explicações sobre o serviço que seria prestado. O objeto da licitação é um enigma tipo: “decifra-me ou te devoro”.



Contrato cujo objeto não ficou claro, a não ser pela valor exorbitante que caberá aos contribuinte de Saquarema pagar R$ 24 milhões anuais. Recurso daria para viabilizar uma moeda social no valor de R$ 265,00 para cada morador da cidade. Print

“DECIFRA-ME OU TE DEVORO”

Segundo a Prefeitura, a licitação foi vencida por uma empresa que vai receber o montante em 12 meses, para executar “serviços de consultoria especializada para apoio a gestão contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, modelagens e projetos necessários a implantação, operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da prefeitura, visando estabelecimento de alianças público-privadas, parcerias público-privadas, concessões, operações urbanas, consorciadas, com foco no desenvolvimento econômico, urbano e regional do município”. Deu pra entender? Não se preocupe, isso não é privilégio só seu. Ninguém dos quase 92 mil moradores de Saquarema conseguiu entender até agora. Pedimos esclarecimentos, mas foi em vão. Talvez a ideia é confundir para distrair. E tem uma curiosidade: a empresa receberá essa dinheirama para realizar parcerias público-privada? Ué? Gasta tudo isso para chamar empresas do setor privado para dividir a conta? Tem lógica?



Anderson (esquerda) e Peres. O cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, que seria de Anderson, acabou sendo acumulado por Peres, junto com Educação. Episódio virou chacota na região Divulgação

ASSUMIU E JÁ CAIU?



Mas não pense que a confusão se encerra com as cifras milionárias e enigmáticas. Tem mais. Na semana retrasada noticiamos aqui na coluna Política Costa do Sol, que o ex-vice prefeito de Araruama, Anderson Moura (esq.), assumiu a tal secretaria de Desenvolvimento Econômico de Saquarema Segundo a Prefeitura, a licitação foi vencida por uma empresa que vai receber o montante em 12 meses, para executar “serviços de consultoria especializada para apoio a gestão contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, modelagens e projetos necessários a implantação, operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da prefeitura, visando estabelecimento de alianças público-privadas, parcerias público-privadas, concessões, operações urbanas, consorciadas, com foco no desenvolvimento econômico, urbano e regional do município”. Deu pra entender? Não se preocupe, isso não é privilégio só seu. Ninguém dos quase 92 mil moradores de Saquarema conseguiu entender até agora. Pedimos esclarecimentos, mas foi em vão. Talvez a ideia é confundir para distrair. E tem uma curiosidade: a empresa receberá essa dinheirama para realizar parcerias público-privada? Ué? Gasta tudo isso para chamar empresas do setor privado para dividir a conta? Tem lógica?Mas não pense que a confusão se encerra com as cifras milionárias e enigmáticas. Tem mais. Na semana retrasada noticiamos aqui na coluna, que o ex-vice prefeito de Araruama, Anderson Moura (esq.), assumiu a tal secretaria de Desenvolvimento Econômico de Saquarema e tomou posse prestigiado, na presença de todo secretariado . Mas sua alegria durou pouco. No Diário Oficial da última sexta-feira (14), Anderson foi “exonerado do cargo a pedido”. Em portaria na mesma publicação, ele passou a ser Diretor de Trabalho e Renda, vinculado à secretaria de Desenvolvimento Social do município. Ué (novamente)? Interinamente, o responsável pelo Desenvolvimento Econômico será o ex-prefeito Antônio Peres, que vai acumular a função com a atual dele: secretário de Educação. Anderson Moura (coitado), foi nomeado para o cargo dia 4, dia 13 foi rebaixado para diretor de departamento. A Prefeitura ressaltou que a mudança de cargos dele não tem nada a ver com a licitação.... Mas ninguém, num raio de 1.500 km, acreditou nessa resposta, obviamente.



Manoela assinando a posse de Anderson quando ele parecia que chegaria como "camisa 11" Divulgação

DAS DUAS, UMA...

A pergunta que se faz necessária nessa hora é: a prefeita Manoela Peres (DEM), o que diz dessa lambança toda? Nada. Um silêncio sepulcral que se pode ouvir por toda Região dos Lagos. Ficamos na dúvida... será que Manu não sabia de nada? E se não sabia, o que é pior? Saber de tudo ou não saber de nada? Por essas e outras, que se comenta que quem manda na prefeitura mesmo é o marido, ou melhor, o ex-marido. Vale ressaltar que Peres não é prefeito por ser ficha suja, emplacou a amada que conseguiu se reeleger com votação acachapante. E tem mais um detalhe.... Peres também comandando a secretaria de Educação e Desenvolvimento Econômico, dispõe de orçamento invejável. Importante destacar, segundo disse a prefeita Manoela,



Anderson Moura tomou posse prestigiado com a presença de todos os secretários. O prestígio parece que durou pouco Divulgação

UMA REFLEXÃO

Deixamos uma reflexão para o cidadão saquaremense a título de comparação. Se a cidade tivesse uma moeda social como existe em Maricá (Mumbuca), Arraial do Cabo (Gira Renda) ou Cabo Frio (Itajurú), daria para mandar enfileirar todos os habitantes do município na porta da prefeitura, e pagar a cada um R$ 265,00 por mês, durante um ano. No entanto, quem vai receber essa “baba toda” é um único empresário sortudo. Mas aos pés da escadaria da Igreja N. Sra. de Nazaré, há quem jure ajoelhado, que o tal empresário é “muito próximo Peres”, o todo poderoso. Será? Mas aí seria muito amadorismo. Nem o Ministério Público poderia crer. A pergunta que se faz necessária nessa hora é: a prefeita Manoela Peres (DEM), o que diz dessa lambança toda? Nada. Um silêncio sepulcral que se pode ouvir por toda Região dos Lagos. Ficamos na dúvida... será que Manu não sabia de nada? E se não sabia, o que é pior? Saber de tudo ou não saber de nada? Por essas e outras, que se comenta que quem manda na prefeitura mesmo é o marido, ou melhor, o ex-marido. Vale ressaltar que Peres não é prefeito por ser ficha suja, emplacou a amada que conseguiu se reeleger com votação acachapante. E tem mais um detalhe.... Peres também comandando a secretaria de Educação e Desenvolvimento Econômico, dispõe de orçamento invejável. Importante destacar, segundo disse a prefeita Manoela, em entrevista exclusiva ao O Dia esses dias, que pretende revolucionar a educação municipal com lousas multimídia em todas as salas de aula, além de outras tecnologias que serão disponibilizadas aos estudantes. Interessante, mas... imagina-se o quanto vai custar? Melhor a oposição de Saquarema abrir o olho, cá para nós...Deixamos uma reflexão para o cidadão saquaremense a título de comparação. Se a cidade tivesse uma moeda social como existe em Maricá (Mumbuca), Arraial do Cabo (Gira Renda) ou Cabo Frio (Itajurú), daria para mandar enfileirar todos os habitantes do município na porta da prefeitura, e pagar a cada um R$ 265,00 por mês, durante um ano. No entanto, quem vai receber essa “baba toda” é um único empresário sortudo. Mas aos pés da escadaria da Igreja N. Sra. de Nazaré, há quem jure ajoelhado, que o tal empresário é “muito próximo Peres”, o todo poderoso. Será? Mas aí seria muito amadorismo. Nem o Ministério Público poderia crer.