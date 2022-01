Prefeita Manoela Peres dando posse ao novo secretário Anderson Moura, liderança do PP de Araruama - Renata Cristiane

Publicado 05/01/2022 21:38



CAMISA 11 TROCA DE TÉCNICA E TIME

"SUDERJ Informa"... É assim no Maracanã, templo do futebol carioca, quando há troca na equipe durante o jogo. Pois então...eis que um ponta direita, camisa 11 da Região dos Lagos, trocou de time e técnica. E isso vem dando o que falar. O ex-vice prefeito e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Araruama, Anderson Moura tomou posse nesta quarta-feira (5), no mesmo cargo, ou seja, Desenvolvimento Econômico, só que em Saquarema, no governo Manoela Peres. A troca de equipe foi uma surpresa tal qual quando Renato Gaúcho largou Mengão para seguir para o Fluzão. Tudo bem que boa parte da torcida flamenguista não o perdoou até hoje. Só não se sabe se a torcida araruamense, terá o mesmo ressentimento ou somente o grupo da ex- chefe dele, a prefeita Lívia Bello (PP).

No gabinete, todo governo prestigiou posse de Moura. Manoela de verde ao centro, liderando grupo Renata Cristiane

MÁGOA? RUPTURA?

Ao O Dia, Moura explicou havia pedido para deixar o governo Lívia Bello (PP) em agosto do ano passado. E a migração para o time Manoela Peres (DEM) se deu com a costura de um amigo de longa data, o deputado estadual, Pedro Ricardo (PSL). Mas diante das críticas que circulam nas redes sociais, acusando Anderson de ser um "rato que abandona o barco", sem papas na língua, ele disse que esse tipo de insinuação "tem digital". "Se chegou a algum lugar foi porque eu fui importante para quem me convidou", comentou numa alfinetada singela na ex. Moura deu entender ainda que saiu do governo por conta de posturas que ele adotou que iam contra a linha de pensamento do alto clero araruamense e, por isso, teve sua importância diminuída. "Não nasci para ser súdito, nasci para ser um bom aliado", disparou Moura. O ex-vice prefeito, porém, se colocou à disposição de Araruama para ajudar a cidade no que puder. Contudo, foi direto: "Infelizmente, nem todo mundo sabe conviver com contraditório. Quando me criticam por tomar posição, é porque precisam entender que eu tenho essa liberdade. A gratidão também é de quem foi servido", provocou ele.

Manoela Peres entre Anderson Moura (esquerda) e deputado Pedro Ricardo (direita), que aliás, foi o responsável pela costura que garantiu a troca de cidades Rede social

O PIVÔ DA TROCA

O culpado dessa troca de time, logo no início do campeonato de 2022, foi o deputado Pedro Ricardo (PSL), amigo desde garoto de Anderson. Segundo Moura revelou, como o marido da prefeita Lívia Bello, Chiquinho da Educação (PATRI) é pré-candidato a deputado estadual, Anderson avisou que optaria por apoiar Pedro. Isso não teria sido bem digerido. Conclusão: ruptura. Por outro lado, a nova técnica do camisa 11, o recebeu nesta quarta, com toda pompa e circunstância. Anderson Moura (PP), tomou posse ao lado da prefeita, Manoela Peres (DEM), com o alto escalão da administração municipal. Entre os presentes estava o ex-prefeito e secretário de Educação, Antônio Peres, e ainda o deputado estadual Pedro Ricardo. "Fui recebido da melhor maneira. Isso é gratificante". Chegou com moral, hein?! Aliás, nesta quinta-feira (6), a coluna Política Costa do Sol estará em Saquarema para bater um papo com a prefeita Manoela que tem muitas novidades para anunciar neste ano de 2022 e vamos aproveitar e saber sobre o Carnaval, que é a pauta do momento. Imperdível. Aguardem!