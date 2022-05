Audiência na Câmara para discutir o Plano Diretor com setores do mercado - Eduardo Barreto / CMRJ

Audiência na Câmara para discutir o Plano Diretor com setores do mercadoEduardo Barreto / CMRJ

Publicado 21/05/2022 11:00

Embora o Plano Diretor em discussão na Câmara tenha o mérito de tentar unificar a legislação que rege o mercado imobiliário no Rio, setores estão preocupados com o que apontam como fragilidades do texto. Um exemplo é a "proibição de construções em áreas consideradas impróprias pela administração municipal", deixando em aberto o conceito de "imprópria". O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintraconst) teme que a proposta gere insegurança jurídica — afugentando investidores... e empregos.