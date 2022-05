Maternidade Mariana Bulhões vai ganhar prêmio da Câmara dos Deputados - Luciano Belford / Agencia O Dia

Publicado 22/05/2022 10:00

A turma da Saúde está em festa em Nova Iguaçu. Tanto a Maternidade Mariana Bulhões, como o HGNI vão receber homenagens. No Hospital da Posse, a equipe será agraciada com a Honra ao Mérito aos Heróis da Enfermagem pelo papel de destaque no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Já a unidade de atendimento a gestantes foi uma uma das cinco vencedoras entre as 30 unidades indicadas ao prêmio Dr. Pinotti, concedido pela Câmara dos Deputados.