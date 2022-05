O pré-candidato do PSD Felipe Santa Cruz - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 22/05/2022 07:00

Eduardo Paes deu um ultimato aos seus pré-candidatos: nada de panfleto do PSD com qualquer aspira ao governo que não Felipe Santa Cruz. No Senado, por outro lado, o campo está aberto para diferentes tabelinhas.