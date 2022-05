O vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira - Reprodução / redes sociais

O vice-prefeito do Rio, Nilton CaldeiraReprodução / redes sociais

Publicado 22/05/2022 08:00

Em seu período como interino de Eduardo Paes (PSD), o vice Nilton Caldeira (PL) se deparou com mais uma entre as tantas dificuldades no acolhimento de pessoas em situação de rua: muitos não querem ir para os abrigos por não poderem levar os filhos de quatro patas. Ele agora começa a se debruçar sobre a questão, para propor formas de manter as famílias unidas — e em segurança.