O evento Rio2C foi um dos beneficiados pela Lei do ISS - Divulgação

Publicado 31/07/2022 08:00 | Atualizado 01/08/2022 15:30

Na segunda-feira (1), a Secretaria Municipal de Cultura vai abrir as inscrições para contribuintes interessados em patrocinar as artes usando a Lei do ISS. Ao todo, o incentivo disponível é de R$ 64 milhões — com um detalhe: quem estiver disposto a oferecer mais de R$ 300 mil deve escolher propostas de produtores culturais das Zonas Norte e Oeste. Em 2022, foram 1.122 projetos culturais inscritos — incluindo a Rio 2 C, o Rio Harp Festival e a programação do Circo Crescer e Viver.